"السياحة" تشارك بمعرض ميلانو فبراير 2020

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنها ستشارك بمعرض 2020 BIT، والمزمع إقامته بمدينة ميلانو – إيطاليا خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2020.



وأخطرت الهيئة غرفة شركات السياحة، بأن آخر موعد لاشتراك الشركات بالمعرض الأحد الموافق 5 يناير، والاشتراك بأسبقية السداد، وأن عدد الأجنحة المتاحة للشركات بالمعرض 2 جناح يتم توزيعهم بأسبقية السداد، وأن قيمة المشاركة بالمعرض تصل إلى 350 يورو تسدد إلى الغرفة.



ويعد السوق الإيطالى من أهم الأسواق السياحية الأوروبية بالنسبة لمصر، حيث عادت إيطاليا لقائمة العشر دول الأوائل المصدرة للسياحة لمصر خاصة بعد تسيير رحلات طيران منتظم وعارض من مدن ميلانو وفيرونا وبولونيا وروما ونابولي وباري إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصة لمدينتي شرم الشيخ ومرسي علم.