-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أصغر مليونير في العالم لـ"الدستور": أخبروني أني سأفشل.. ولم أيأس

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
طباعة
ريتشارد بوتنر شاب ألماني يبلغ من العمر  ٢٥ عاما، نشأ في أسرة بسيطة بإحدى قرى ألمانيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي ٣٠٠٠ شخص، يعمل والده في بناء ودهان المنازل.

لم يستطع "بوتنر" أن يكمل تعليمه، ولم يستطع أن يعمل مثل والده، عمل في مكتب تأمينات عندما كان عمره ١٨ عاما وفي الـ٢٠ من عمره تم طرده من المكتب وخسر صديقته التي كان يحبها، وقتها قرر أن يصنع النقود بعقله ليس بيده، وعلم أن التكنولوجيا هي السبيل الوحيد لكسب المال.

وفي حواره لـ"الدستور" يقول "بوتنر": "أدركت أنني لن أستطيع أن أصبح دكتورا ولا مهندسا ولا محاميا، فأنا لم أكمل في الثانوية، وأحببت أن أكون شخصا حرا، وكان لابد أن أفكر بعد ٥٠ عاما أين سأكون؟!، لدينا طاقة يجب استغلالها جيدا، لم أكن أعلم أين أعمل ولكن كان همي أن أكون سعيدا ومعي نقود كافية للسفر حول العالم، وأن أعتني بأسرتي ومستقبلهم".

وتابع: "عملت في تسويق المنتجات، ليس لدي منتجات خاصة بي ولكني أسوِّق من شركة لشركة داخل البلد وخارجها، وهو ما مكنني من جني ٦ ملايين دولار في شهور قصيرة، والآن أُعلم الشباب كيف يحصلون على ملايين الدولارات من التسويق عبر الهواتف المحمولة المليئة بالمعلومات القيّمة".

وأضاف: "عندما كنت صغيرا، كان الناس يخبرونني أن هذا الأمر ليس ممكنا، لن تستطيع أبدا تحقيق هذا أو ذاك، لن تكون رائد أعمال، ستفشل، ولن ينجح عملك، لكنني بدلا من الاستماع لهم، لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا يشككون بي، كنت أركز في نفسي، وفي حلمي".

وواصل: "في النهاية ليس بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص لا يريدون لك النجاح، لكن خيالهم قد لا يكون على نفس الدرجة من خيالك، أو لا يفهمون أحلامك وطموحاتك، لا يفهمون كيف تريد أن تعيش حياتك ربما يكون حلمك أن تنشئ شيئا لم يستطع إنجازه أي شخص من قبل، كيف يفهمون ذلك؟ إن الأمر منطقي فعلا".

وأكد أن والدته الآن فخورة به وبما وصل إليه وأن هذا كان همه أن تفتخر به أسرته، قائلا: "مش مهم أكون مجنون، المهم أن أكون مبسوط، أى شيء سلبي يحيط بي أتركه خلفي، وركزت على حلمي وبدأت أذاكر من الكتب وأبحث على جوجل ويوتيوب، واعتبر مثلي الأعلى نيكولا تيسلا فهو أول من أدخل التكنولوجيا إلى حياتنا".

وعن منتدى شباب العالم، أشار إلى أنه فخور بأنه انضم لهذه المنصة وحكى قصته وأنه أحد الشخصيات المؤثرة في العالم، كما أن التنظيم رائع ووجد احترام كبير من الجميع في مصر ولم ير مثل ذلك في حياته.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

منذ حوالي 6 ساعات

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

الصور

image description

مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش

image description

محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

أيام زمان

فيديو قديم عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

"مبسوط لكن حزين".. طارق يحيى يجهش بالبكاء على الهواء بعد فوزه على الزمالك

الجيش الليبى: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة

السيسي: موقفنا من قضية فلسطين واضح

السيسى: لن نسمح بالمساس باستقرار ليبيا والسودان

منوعات

دراسة: آكلوا الشطة أقل عرضة للوفاة دون غيرهم

دراسة تكشف دور زيت السمك فى تقليل الالتهابات

هارفي وينشتاين مدافعا عن نفسه: كنت أهتم بالنساء أكثر من أى شىء آخر

أحذية رياضية نباتية صيحة جديدة في 2020 (فيديو)

كشكول

أول قرار لجامعة كفر الشيخ على واقعة "دكر البط"

الإعلام وقضايا المرأة ندوة بـ"اقتصاد منزلى" طنطا

بنى سويف الأزهرية تنظم حفلًا ليوم التطوع العالمى

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

"ثقافة المنوفية" تناقش إحياء اللغة العربية

يوم ترفيهي للأطفال وأنشطة متنوعة بثقافة أسيوط (صور)

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

صفحتنا ع الفيس بوك