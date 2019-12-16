أصغر مليونير في العالم لـ"الدستور": أخبروني أني سأفشل.. ولم أيأس

ريتشارد بوتنر شاب ألماني يبلغ من العمر ٢٥ عاما، نشأ في أسرة بسيطة بإحدى قرى ألمانيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي ٣٠٠٠ شخص، يعمل والده في بناء ودهان المنازل.



لم يستطع "بوتنر" أن يكمل تعليمه، ولم يستطع أن يعمل مثل والده، عمل في مكتب تأمينات عندما كان عمره ١٨ عاما وفي الـ٢٠ من عمره تم طرده من المكتب وخسر صديقته التي كان يحبها، وقتها قرر أن يصنع النقود بعقله ليس بيده، وعلم أن التكنولوجيا هي السبيل الوحيد لكسب المال.



وفي حواره لـ"الدستور" يقول "بوتنر": "أدركت أنني لن أستطيع أن أصبح دكتورا ولا مهندسا ولا محاميا، فأنا لم أكمل في الثانوية، وأحببت أن أكون شخصا حرا، وكان لابد أن أفكر بعد ٥٠ عاما أين سأكون؟!، لدينا طاقة يجب استغلالها جيدا، لم أكن أعلم أين أعمل ولكن كان همي أن أكون سعيدا ومعي نقود كافية للسفر حول العالم، وأن أعتني بأسرتي ومستقبلهم".



وتابع: "عملت في تسويق المنتجات، ليس لدي منتجات خاصة بي ولكني أسوِّق من شركة لشركة داخل البلد وخارجها، وهو ما مكنني من جني ٦ ملايين دولار في شهور قصيرة، والآن أُعلم الشباب كيف يحصلون على ملايين الدولارات من التسويق عبر الهواتف المحمولة المليئة بالمعلومات القيّمة".



وأضاف: "عندما كنت صغيرا، كان الناس يخبرونني أن هذا الأمر ليس ممكنا، لن تستطيع أبدا تحقيق هذا أو ذاك، لن تكون رائد أعمال، ستفشل، ولن ينجح عملك، لكنني بدلا من الاستماع لهم، لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا يشككون بي، كنت أركز في نفسي، وفي حلمي".



وواصل: "في النهاية ليس بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص لا يريدون لك النجاح، لكن خيالهم قد لا يكون على نفس الدرجة من خيالك، أو لا يفهمون أحلامك وطموحاتك، لا يفهمون كيف تريد أن تعيش حياتك ربما يكون حلمك أن تنشئ شيئا لم يستطع إنجازه أي شخص من قبل، كيف يفهمون ذلك؟ إن الأمر منطقي فعلا".



وأكد أن والدته الآن فخورة به وبما وصل إليه وأن هذا كان همه أن تفتخر به أسرته، قائلا: "مش مهم أكون مجنون، المهم أن أكون مبسوط، أى شيء سلبي يحيط بي أتركه خلفي، وركزت على حلمي وبدأت أذاكر من الكتب وأبحث على جوجل ويوتيوب، واعتبر مثلي الأعلى نيكولا تيسلا فهو أول من أدخل التكنولوجيا إلى حياتنا".



وعن منتدى شباب العالم، أشار إلى أنه فخور بأنه انضم لهذه المنصة وحكى قصته وأنه أحد الشخصيات المؤثرة في العالم، كما أن التنظيم رائع ووجد احترام كبير من الجميع في مصر ولم ير مثل ذلك في حياته.