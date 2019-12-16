السودان يسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع تشاد

أكد وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده وتشاد؛ لمصلحة شعبي البلدين.



ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن مدني قوله- لدى لقائه أعضاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال التشاديين، اليوم الاثنين في أنجمينا، على هامش زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تشاد- إن حجم التجارة بين البلدين دون المستوى المطلوب، ما يتطلب العمل من أجل النهوض به، مؤكدا العمل على تذليل العقبات التي تعترض النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.



وشدد على ضرورة إيجاد علاقات اقتصادية وتجارية متميزة بين البلدين وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطرق والسكة الحديد ومشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور كبير في بناء ودعم الاقتصاد، والمسؤلية المجتمعية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون.



من ناحيته، قال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس- خلال اللقاء- إن دولة تشاد لها وضع خاص للسودان، لافتا إلى أن التغيير الذي حدث بالسودان يهدف إلى عودة السودان لوضعه الطبيعي، وتحقيق السلام من خلال علاقات طيبة مع الجميع خاصة دول الجوار.



وأشار إلى العلاقات القوية بين البلدين، داعيا إلى ترجمتها إلى اقتصاد وتجارة وتبادل منافع لتقويتها، مضيفا أن زيارة رئيس وزراء السودان والوفد المرافق له إلى تشاد، هدفها الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خاصة.