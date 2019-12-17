أسعار ومواعيد الخط الملاحى بين الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت غرفة شركات السياحة عن مواعيد وأسعار الخط السياحي البحري بين مدينة الغردقة وشرم الشيخ، والذى قامت بتدشينه مؤخرًا وزارة النقل للربط بين شرم الشيخ والغردقة، بعد توقف 7 سنوات، لنقل الركاب والسائحين على متن العبارة "كوين نفرتيتي" التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة التابعة لوزارة النقل.



وتنطلق الرحلة في أيام السبت والإثنين والأربعاء والخميس، وتنطلق يوم السبت من الغردقة في تمام الساعة الرابعة صباحًا لتصل إلى شرم الشيخ في تمام السادسة والنصف، ثم تنطلق مرة من شرم الشيخ في تمام الساعة السادسة مساء لتصل إلى الغرقة في الثامنة والنصف.



ويوم الأربعاء تنطلق رحلة من شرم الشيخ في تمام الساعة الثالثة صباحًا لتصل الغردقة في الخامسة والنصف صباحًا، وتتحرك في رحلة العودة من الغردقة في تمام الساعة التاسعة مساء لتصل شرم الشيخ في الحادية عشر والنصف مساء.



وتطلق رحلة يوم الإثنين تتحرك من الغردقة في الرابعة مساء لتصل إلى شرم الشيخ في السادسة والنصف مساء، ورحلة أخرى يوم الخميس تتحرك من شرم الشيخ في السادسة مساء لتصل إلى الغردقة في الثامنة والنصف مساء.



وتصل سعر التذكرة للفرد للذهاب فقط للمصرين 700 جنيه، أما في حالة الذهاب والعودة فالسعر 1100 جنيه، وبالنسبة للأطفال فسعر التذكرة 100 جنيه في الذهاب و150 جنية ذهاب وعودة.



أما لغير المصريين، فسعر التذكر للفرد ذهاب فقط 70 دولارًا، وفي الذهاب والعودة 110 دولارًا، وللأطفال 10 دولارات في الذهاب، و15 دولارًا للذهاب والعودة.