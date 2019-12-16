حاكمة بورتريكو تعلن نيتها الترشح لانتخابات 2020

أعلنت حاكمة بورتريكو واندا فاسكيز جارسيد، الاثنين، عزمها الترشح في الانتخابات العامة التي ستجري العام القادم 2020، وذلك بعد تصريحات مسبقة أوائل العام الجاري حول عدم نيتها القيام بذلك.



وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن جارسيد سوف تنافس في الانتخابات السياسي المخضرم بيدرو بيرلويزي في الانتخابات التمهيدية للحزب التقدمي الجديد.



كان بيرلويزي قد أدى اليمين كحاكم لبورتريكو في أغسطس الماضي إلا أن المحكمة العليا قالت آنذاك إن فاسكيز هو الوريث الدستوري لذلك المنصب بعد تنحي الحاكم السابق.