دراسة: آكلوا الشطة أقل عرضة للوفاة دون غيرهم

كشفت دراسة حديثة عن أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار "الشطة" أقل عرضة للإصابة بنوبات قلبية قاتلة، مقارنة بمن لا يأكلونها أو يتناولوها بشكل أقل.



ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الشطة أكثر من أربع مرات أسبوعيًا كانوا أقل عرضة بنسبة 40% للوفاة نتيجة بأزمة قلبية مقارنة بغيرهم، وذلك وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



كذلك كان خطر الموت لجميع الأسباب لدي أكلي الشطة أقل بنسبة 23 %، مقارنة بمن لم يتناولوا الفلفل الحار.



وفحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، 22111 مواطنًا من منطقة موليز في إيطاليا، وتابعتهم بعد حوالي ثماني سنوات ووصلت إلى هذه النتائج.



وقالت ماريالورا بونشيو عالمة الأوبئة في نيوروميد في بوزيلي بإيطاليا: "هناك حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أن الحماية من مخاطر الوفيات كانت مستقلة عن نوع النظام الغذائي الذي يتبعه الناس، فيمكن لشخص ما اتباع نظام غذائي صحي متوسط، ويمكن لشخص آخر أن يتناول القليل من الطعام الصحي ولكن الفلفل الحار له تأثير وقائي".