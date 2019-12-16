ترامب وجونسون يبحثان اتفاقا حول التجارة بين البلدين

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية التوصل إلى اتفاق حول التجارة الحرة بين البلدين.



وقال نائب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، جود ديري، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "الزعيمين أكدا عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون بشأن العديد من المسائل، بما في ذلك بحث اتفاق حول التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".



وأشار ديري إلى أن ترامب هنأ جونسون على فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في بريطانيا، يوم 12 ديسمبر الجاري.



وتسعى الولايات المتحدة لعقد اتفاق حول التجارة الحرة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد جونسون بتحقيقه في يناير المقبل.