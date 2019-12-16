غالية بن علي: الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي تجمعنا كلنا

قالت الفنانة التونسية غالية بن علي، إن الفن لا يحتاج لترجمة أو لدراسة لأنه يلمس الإحساس دائمًا.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e على هامش منتدى شباب العالم الثالث، أنها قالت خلال كلمتها في المنتدى، بأي لغة ستتحدث العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، ولو بالعربية فبأي لهجة دولة المصرية التونسية العراقية ولكنه في النهاية يوجد لغة واحدة تجمعنًا جميعًا وهي الموسيقى.



وتابعت: "الموسيقى موصولة بالقلب والروح، وفي النهاية كلنا يشعر ويحس واللغة بالنسبة لي هي الموسيقى والمؤمنة بها، والفن التشكيلي الذي درسته أيضًا كل هذه الأشياء التي تلمس الإحساس عندما تكون حرة طليقة ومن يقدمها يكون موصول بها ويأخذها على محمل الجد".

