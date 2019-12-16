"المؤتمر": زواج القاصرات جريمة في حق المجتمع

قالت الدكتورة هدير سيف، وكيل لجنة الصحة بحزب المؤتمر، إن الزواج المبكر يعد بمثابة الزواج الذي يجمع بين طرفين أو أحد الأطراف، وتكون أعمارهم دون الثامنة عشر، بحيث لايكون النمو الجسدي لهما أو لأحدهما مكتمل.



وأضافت "هدير" خلال تصريح صحفي، أن زواج القاصرات إلى جانب إثارة السلبية على المجتمع بشكل عام، له أثار طبية جسدية ونفسية خطيرة على صحة الأم القاصر والطفل والتي منها اضطراب الدورة الشهرية، وتأخر الحمل، وتمزق الأعضاء التناسلية كنتيجة للعلاقة الزوجية، والتي هي غير مؤهلة لها ما ينتج عن الإصابة بمرض هشاشة العظام في سن مبكر.



وتابعت: هناك أيضا أمراض المصاحبة لحمل الصغيرات، والتي منها فقر الدم(الانيميا)، الإجهاض والولادات المبكرة كنتيجة لخلل في الهرمونات الأنثوية، أو لعدم تأقلم الرحم على حدوث الحمل فينتج عن ذلك انقباضات متكررة تؤدي إلى النزيف وارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي وحدوث التشنجات، وكل ذلك يزيد ارتفاع نسبة الوفيات كنتيجة لمضاعفات الحمل، كما تزيد فرصة ظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبكر، علاوة على ما قد يتعرض له الطفل أزمات.