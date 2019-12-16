هجوم مسلح على مقر مصلحة الجوازات والجنسية بسرت الليبية

أفادت أنباء ليبية، مساء الاثنين، نقلا عن مصدر أمني، بتعرض مقر فرع مصلحة الجوازات والجنسية في مدينة سرت التي تبعد عن العاصمة الليبية طرابلس بـ450 كم شرقا، لهجوم مسلح من قبل مجموعة مسلحة كانوا على متن أربع سيارات مسلحة.



وأوضح المصدر الأمني أن المسلحين هاجموا مقر المصلحة؛ بسبب إخلاء المقر من الموظفين وإيقاف العمل فيه، مشيرًا إلى أن الهدف من الهجوم هو سيطرة المسلحين على المصلحة.



كان رئيس فرع مصلحة الجوازات في سرت، عميد عبدالهادى أغنية، صرح فى وقت سابق، أنه لا يرغب في العمل بالمصلحة فى ظل وجود مسلحين من مدينة مصراتة، مطالبًا بعدم فتح المقر إلى حين مغادرتهم.