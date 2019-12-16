بعد محاورته لصوفيا.. شريف عامر: "الحمد لله على نعمة البشرية"

كشف الإعلامي شريف عامر، كواليس الحوار الذي أجراه مع الروبوت صوفيا، خلال جلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم.



وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه اتفق مع فريق العلماء القائم على تنظيم المنتدى على المحاور، وعناصر الحوار، لكن لم يتفقوا على الأسئلة، مشيرًا إلى أن صوفيا كانت تجيب من نفسها إجابات تلقائية وليست مجهزة.



وأضاف: "صوفيا صعبة جدًا، أول ما شفتها حمدت ربنا، الحمد لله على نعمة البشرية، حسيت إن عندها ذكاء عايزة تنيمنا بيه".

