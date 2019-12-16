"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

أغلقت السلطات الأمنية في إيطاليا مطار مالبينسا بمدينة ميلانو مؤقتًا بعد أن قفز أحد الركاب المصريين من طائرة كانت متوقفة محاولا الدخول لإيطاليا بعد منعه سابقا من دخول البلاد بسبب وثائق هويته.



وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA"، الاثنين، أن الرجل وصل إلى ميلانو في رحلة مباشرة من السنغال كانت متجهة إلى القاهرة، وسبق أن مُنع من الدخول إلى إيطاليا لأنه أخفى وثائقه الخاصة لتجنب إثبات هويته، وذلك وفق موقع dentondaily.



أشارت الوكالة إلى أنه تم وضع الشخص من قبل ضباط إنفاذ القانون على متن طائرة متجهة إلى مصر مساء الثلاثاء، لكنه قفز من الطائرة عندما كان موظفو الرحلة يزيلون السلم الخاص بالطائرة تمهيدًا لاقلاعها.



وعلقت السلطات رحلات الوصول والمغادرة لمدة ساعة تقريبًا بالمطار أثناء محاولة تحديد ما إذا كان الرجل موجودًا على المدرج، فيما تعهدت وزارة الداخلية الإيطالية بتحديد موقع الرجل وطرده على الفور.