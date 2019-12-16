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"دفاع حكومة ليبيا المؤقتة" توجه نداءً عاجلًا لأهالي طرابلس

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:47 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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دعت وزارة الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة، في بيان مساء الاثنين، شباب المناطق والأحياء السكنية بطرابلس لمعانقة القوات المسلحة والترحيب بها أثناء تقدمها لتحرير العاصمة، مؤكدة أن "ساعة الحسم" اقتربت وأن القوات المسلحة أصبحت، الآن، على مداخل طرابلس وقريبًا ستكون داخل قلب العاصمة.

كما دعا البيان، الذي أصدره اللواء ركن يونس فرحات وكيل وزارة الدفاع والمكلف بتسييرها، شباب طرابلس لتسهيل مهمة القوات المسلحة في القضاء على العصابات المارقة والخارجة عن القانون لبسط سيادة الدولة على كافة المؤسسات وإعادة الأسلحة والمعدات والذخائر إلى مستودعات القوات المسلحة التي نُهبت وسلبت وسرقت من معسكرات الجيش أثناء أحداث 2011 التي استعملت ضد الجيش وترهيب المواطنين الآمنين وسرقة المؤسسات والمصارف والعبث بقوت المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

وطلبت الوزارة من الشباب مُساعدة القوات المسلحة لمعرفة مواقع البؤر الإرهابية داخل الأحياء السكنية لتدميرها والقضاء عليها.

‎ونصحت الوزارة، أهل العاصمة بالابتعاد عن المواقع التي تتواجد فيها العصابات والمليشيات حفاظًا على سلامتهم، مشيرة إلى أن على الأطقم الطبية والطبية المساعدة التواجد في المستشفيات الخاصة والعامة لتقديم خدماتها الضرورية.

‎ودعت الوزارة، العاملين بقطاع الكهرباء والخدمات المهمة بالتواجد بمقار أعمالهم وتقديم خدماتهم الضرورية والطارئة، دعما للقوات المسلحة في بسط السيطرة على العاصمة في أسرع وقت وبأقل الخسائر.

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