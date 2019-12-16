السعدني: ليبيا دائرة أمن قومي مباشر لمصر

قال المهندس علاء السعدني، أمين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال حديثه بمنتدى شباب العالم عن المشكلة الليبية، مؤكدا أن ليبيا تمثل دائرة أمن قومي مباشر لمصر.



وأضاف السعدني، خلال بيان له، اليوم، أن إمداد تركيا لحكومة السراج التي تسيطر عليها المليشيات، بالطائرات المسيرة وبالسفن المحملة بالأسلحة بدأ منذ سنوات، والجيش الليبي نجح في توجيه ضربات موجعة وقاصمة لمخازن الطائرات المسيرة ودمر العشرات منها فضلا عن تعقبه للسفن التركية المحملة بالأسلحة وتدمير عدد منها قبل توجهها لمصراته وطرابلس".



وأشار أمين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية، إلي أن أمن مصر القومي متعلق بشكل مباشر بالوضع الليبي، لكنها ترفض التدخل المباشر في شئون ليبيا.