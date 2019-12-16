-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير "إيسيسكو" ووزير الثقافة التونسي يعلنان برنامج المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:44 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شهدت مدينة الثقافة بتونس العاصمة اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا لكل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور محمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية التونسي، للإعلان عن برنامج المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، وتفاصيل الاحتفال باختتام فعاليات تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2019.

وبدأ المؤتمر الصحفي - وفقا لبيان صادر عن المنظمة - بكلمة للدكتور المالك، رحب فيها بالصحفيين والإعلاميين، وقدم الشكر لوزير الشؤون الثقافية التونسي على حفاوة الاستقبال، وأشاد بما قدمته تونس من فعاليات وأنشطة ثقافية في إطار اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019، وقال المالك إن من بواعث السعادة أن الأنشطة والفعاليات الثقافية لم تقتصر على تونس العاصمة فحسب وإنما امتدت لكافة مناطق الجمهورية التونسية، مؤكدًا أن تونس قدمت نموذجًا يحتذى به، ويجعل من الصعب منافسته من قبل العواصم الثقافية اللاحقة.

من جهته قدم الدكتور زين العابدين الشكر للمدير العام للإيسيسكو، مشيدا بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، خصوصا في تجديد الفعل الثقافي.

واستعرض الوزير أهم الأنشطة والفعاليات الثقافية التي نظمتها الوزارة على مدار العام، وعلى امتداد التراب التونسي، مؤكدا أن العدد الإجمالي لهذه الفعاليات بلغ 174 ألف نشاط.

وأكد الوزير التونسي أن التعاون بين وزارته والمنظمة قائم وسيستمر مستقبلًا لتحقيق الاستفادة الأمثل من التعاون الوثيق الذي استمر خلال 2019، مشيرا إلى أن بلاده تفخر بترأس مؤتمر وزراء الثقافة بالدول الإسلامية للعامين المقبلين.

وقال الدكتور سالم المالك إن الفرص والتحديات كبيرة، وإنه ما لم تستفد الدول الإسلامية من التقنيات الرقمية فإننا -كعالم إسلامي- سنتأخر كثيرًا عن الركب العالمي، وفي ذلك خسارة فادحة يصعب تعويضها.

وأضاف المالك أن الإيسيسكو أدركت هذا الأمر مبكرًا، وسعت لتعميم الاستفادة مما تتيحه التقنيات الرقمية من إمكانات هائلة على الدول الأعضاء بها ومن ذلك مشروع "الثقافة الرقمية.. الفرص والتحديات"، وهو مشروع معروض للنقاش غدا على وزراء الثقافة في الدول الإسلامية ضمن البنود الأساسية للمؤتمر.

من جهته، قال الدكتور محمد زين العابدين في سياق إجابته على سؤال حول استمرارية ومستقبل التعاون بين وزارة الشؤون الثقافية التونسية والإيسيسكو، إن هذا التعاون وثيق ومستمر وسيستمر ويتطور بين الجانبين، خصوصًا بعدما لمسناه من جهد حقيقي لاستعادة فعالية وشباب المنظمة مع تولي معالي الدكتور سالم المالك منصب المدير العام، دون إغفال جهود المدير العام السابق الدكتور عبد العزيز التويجري.

وأضاف الوزير، نحن نؤمن أن المواطن هو الهدف الأول والأهم لأي نشاط ثقافي، وتمكين المواطنين من تذوق الفنون والثقافة ومن ثم تقدير الإبداع الثقافي قبل ممارسته هو ما سعينا إليه خلال السنوات الثلاث الماضية ولازال سعينا مستمرًا.

واستطرد الوزير: نحن نفخر بما حققناه في هذا الإطار ونتطلع للمستقبل وإلى ترسيخ التنوع الثقافي، ومن هنا جاء إنشاء مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي، واتفقنا مع معالي المدير العام للإيسيسكو على أن تصبح هذه الرؤية تشاركية وستطرح على طاولة النقاش غدا في المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب في أبوتشت

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. المجلس الدستوري يعلن عبدالمجيد تبون رئيسًا لـ الجزائر

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

الصور

image description

مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش

image description

محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

أيام زمان

فيديو قديم عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

"مبسوط لكن حزين".. طارق يحيى يجهش بالبكاء على الهواء بعد فوزه على الزمالك

الجيش الليبى: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة

السيسي: موقفنا من قضية فلسطين واضح

السيسى: لن نسمح بالمساس باستقرار ليبيا والسودان

منوعات

دراسة: آكلوا الشطة أقل عرضة للوفاة دون غيرهم

دراسة تكشف دور زيت السمك فى تقليل الالتهابات

هارفي وينشتاين مدافعا عن نفسه: كنت أهتم بالنساء أكثر من أى شىء آخر

أحذية رياضية نباتية صيحة جديدة في 2020 (فيديو)

كشكول

أول قرار لجامعة كفر الشيخ على واقعة "دكر البط"

الإعلام وقضايا المرأة ندوة بـ"اقتصاد منزلى" طنطا

بنى سويف الأزهرية تنظم حفلًا ليوم التطوع العالمى

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

"ثقافة المنوفية" تناقش إحياء اللغة العربية

يوم ترفيهي للأطفال وأنشطة متنوعة بثقافة أسيوط (صور)

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

صفحتنا ع الفيس بوك