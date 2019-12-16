"الليبية المؤقتة" تقرر إنشاء مكتب بمنفذ امساعد‎ الحدودي مع مصر

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، مساء اليوم الاثنين، الاتفاق على فتح مكتب للوزارة في منفذ امساعد الحدودي مع مصر.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير خارجية المؤقتة عبدالهادي الحويج، اليوم، مع العقيد عبدالباسط العريبي مدير منفذ امساعد البري، حيث تم مناقشة دور المنفذ وإسهامه في تسهيل الإجراءات بناء على العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.



وقال بيان صادر عن الوزارة بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على فتح مكتب للخارجية الليبية داخل المنفذ لحل كافة الإشكاليات والمعوقات التي تعرقل أداء المهام المنفذ بشكل طبيعي، كذلك تخصيص إنشاء مقر للمراسم والضيافة بالمنفذ.



هذا وأثنى وزير الخارجية على دور مدير أمن المنفذ والجهود التي يبذلها لتذليل المعوقات وحل كافة الإشكاليات بالمنفذ بين البلدين.