الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:40 م
تصوير : احمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 6 ساعات
حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة
منذ حوالي 5 ساعات
وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عامًا
منذ ساعتين و 11 دقيقة
هاني عازر: السيسي شجعني على العودة إلى مصر
منذ حوالي 12 ساعة
عروس تدمر حفل زفافها بسبب "رقصة العريس مع أمه"
الصور
مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش
محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي
صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم
محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام
"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس
الأكثر قراءة
أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة
منذ حوالي 3 ساعات
"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة
منذ ساعة و نصف
انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"
منذ حوالي 4 ساعات
الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر
منذ ساعتين و 22 دقيقة
المزيد
أيام زمان
فيديو قديم عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه
منذ حوالي 3 ساعات
السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك
منذ حوالي 6 ساعات
حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة
منذ حوالي 6 ساعات
أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته
منذ يوم
المزيد
نجم الساعة
السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك
منذ حوالي 6 ساعات
الصحة
أسباب الإصابة بالعمى الثلجى
منذ حوالي 5 ساعات
أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات
منذ حوالي 8 ساعات
الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان
منذ حوالي 15 ساعة
الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة
منذ حوالي 15 ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
"مبسوط لكن حزين".. طارق يحيى يجهش بالبكاء على الهواء بعد فوزه على الزمالك
الرئيس نيوز
الجيش الليبى: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة
الرئيس نيوز
السيسي: موقفنا من قضية فلسطين واضح
الرئيس نيوز
السيسى: لن نسمح بالمساس باستقرار ليبيا والسودان
منوعات
دراسة: آكلوا الشطة أقل عرضة للوفاة دون غيرهم
منذ ساعة و 10 دقيقة
دراسة تكشف دور زيت السمك فى تقليل الالتهابات
منذ ساعتين و 18 دقيقة
هارفي وينشتاين مدافعا عن نفسه: كنت أهتم بالنساء أكثر من أى شىء آخر
منذ ساعتين و 31 دقيقة
أحذية رياضية نباتية صيحة جديدة في 2020 (فيديو)
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
أول قرار لجامعة كفر الشيخ على واقعة "دكر البط"
كشكول
الإعلام وقضايا المرأة ندوة بـ"اقتصاد منزلى" طنطا
كشكول
بنى سويف الأزهرية تنظم حفلًا ليوم التطوع العالمى
كشكول
طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور
إسلام سياسي
إسلام سياسي
منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"
إسلام سياسي
إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة
إسلام سياسي
السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب
إسلام سياسي
عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة
مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد
الثقافة
"ثقافة المنوفية" تناقش إحياء اللغة العربية
منذ أقل من ساعتين
يوم ترفيهي للأطفال وأنشطة متنوعة بثقافة أسيوط (صور)
منذ حوالي 3 ساعات
غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما
منذ حوالي 4 ساعات
"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News