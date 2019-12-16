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فرنسا تلغي 20% من رحلات الطيران بمطار أورلي غدا بسبب الاضطرابات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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أبلغت سلطات الطيران المدني الفرنسية شركات الطيران بإلغاء نحو 20% من رحلاتها المتجهة من وإلى مطار باريس أورلي الدولي غدا الثلاثاء.

وحذرت السلطات، الإثنين، من حدوث اضطرابات في الحركة الجوية وتأخيرات في رحلات الطيران، وذلك على خلفية انضمام النقابات العمالية المعتدلة إلى صفوف النقابات المتشددة للمشاركة في احتجاجات حاشدة مزمعة ضد مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوع اضطرابات من جانب نقابات العمال؛ احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قدم جان-بول ديليفوي، المسؤول الفرنسي المكلف بملف إصلاحات قانون التقاعد، التي يتبناها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالته، من منصبه.

وجاءت الاستقالة بعد انتقادات شديدة تعرض لها ديليفوي بعد الكشف عن توليه مناصب إضافية، دون أن يدرج عددا منها في بيان إلزامي خاص بالمسؤولين الحكوميين.

وتسبب هذا في إحراج الحكومة، وسط إضرابات يقوم بها محتجون على الإصلاحات التي قد تجعل بعض العمال، خاصة في مجال النقل العام، يخسرون حقوقهم في التقاعد المبكر، بينما سيضطر آخرون إلى إرجاء تقاعدهم إذا ما كانوا يريدون الحصول على راتب تقاعد كامل.

ويسعى المعارضون المشاركون في احتجاجات النقل إلى شل الحركة في جميع المدن الفرنسية، تكرارًا لما حدث في ديسمبركانون الأول 1995، حين أدت الاحتجاجات ضد إصلاحات نظام التقاعد إلى توقف وسائل النقل، وأرغمت الحكومة على التراجع عنه.

ويهدف المشروع الجديد إلى دمج أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة؛ بما فيها القطاع العام والخاص والأنظمة الخاصة والمكملة في نظام واحد وشامل.

وتعول النقابات التي تقود الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها نقابة شركة السكك الحديدية، على تراجع الحكومة عن خطتها لتعديل نظام التقاعد؛ لكن إدوار فيليب لا ينوي التراجع عن الإصلاحات التي أُعلن عنها خلال حملة الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية في 2017.

وقبل يومين، أعلن الرئيس الفرنسي أن الجميع "يدرك أن هذا الإصلاح ضروري للبلاد".

وتشهد حركة القطارات على مستوى البلاد وعلى مستوى الضواحي الباريسية اضطرابًا شديدًا، كما توقف العمل بغالبية خطوط المترو.

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