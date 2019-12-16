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تامر أمين: احتضان الرئيس لـ"ضحية التنمر" يعطي رسالة قوية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:38 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي تامر أمين، إن استقبال منتدى شباب العالم الثالث، واحتفائه بالطفل جون، "ضحية التنمر" أصبح ملهما بعد تعرضه للتنمر.

وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، "جون الذي تعرض للتنمر واحتضان المنتدى واحتفاء رئيس الجمهورية وإصراره على حضوره المنتدى جاء ليكون ملهمًا، لان الإلهام شيء يزرعه الغرب في أطفالهم منذ الصغر".

وأضاف: "لا بد أن يكون لديك القدرة على الإلهام سواء أن تُلهَم وتُلهِم ويكون لديك شيء تقدمه للناس لأنه إذا لم يستفد الأشخاص منك فيكون وجودك بلا تأثير أو وجود في الحياة فلابد أن يكون لديك ما يلهم الآخرين ويؤثر فيهم ويجعل حياتهم أفضل".

وتابع، "لابد أن يكون لديك القدرة على أن تُلهم ويكون لديك البصيرة وترى تأثير الأشياء الجيدة في الناس وتقتبسها وتخلطها بمكونات شخصية وتخرج منها إبداعك الشخصي".

واستطرد: "أعتقد أنني ملهم لأنني أفتح عيني وعقلي طوال الوقت واستقبل الإشارات وأتعلم منها"، متابعا أن إشارات زين في حفل الافتتاح علمتني وأعطتني درسا، وجون علمني وأعطاني درسا، ووجودهما رسالة لمن يفهم، ونقول إن هناك سلوكيات وانضباطات لا بد أن تنفذ وأن أي شخص يتحول لضحية ويفتقد شيء من آدميته أو حقوقه كلنا سنقف خلفه لأن جميعنا مصريين.

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