"ثقافة المنوفية" تناقش إحياء اللغة العربية

أعد بيت ثقافة الروضة محاضرة بعنوان "إحياء اللغة العربية" حاضرها الحسيني أبوطالب، تحدث فيها بأنه لا يتم إصلاح للمنظومة التعليمية دون أن تكون اللغة العربية في صميم وصلب هذا الإصلاح، فإن اللغة العربية هي تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا وكياننا ووجودنا، وهي اللغة الوحيدة الذي نزل بها القرأن الكريم علي سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دون مقوم اللغة يستحيل أن تنهض أمة.



عقدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون محاضرة بعنوان "كيف نشجع ذوى الإحتياجات الخاصة فى تنمية مواهبهم" والتى تم تنفيذها فى مدرسة التربية الفكرية بسمادون ألقتها سهام فتحى أخصائية بالمدرسة، تناولت الحديث حول مشاركة تلك الفئة فى كل الأنشطة سواء رياضية، ثقافية، فنية للمساعدة على تقوية المهارة وتنمية المواهبة لديهم.



كما أقام بيت ثقافة الباجور بالتعاون مع مدرسة المؤسسة بنون بالباجور محاضرة بعنوان "لا للعنف والتطرف الإرهابي" حاضرها فضيلة الشيخ عبدالمنجى محمد أمام وخطيب بإدارة اوقاف الباجور، تحدث عن تعريف الإرهاب وأنواعه، وتأثيره علي المجتمع ودور الدولة فى القضاء على الإرهاب والعنف متطرقا الي اثر العنف والإرهاب فى حياتنا.



ونظم بيت ثقافة سنتريس عرض فيديو بروجيكتور عن أفريقيا، تضمن الإشارة الي عدد 9 دول معينة والحديث عنهم من حيث المساحة وعدد السكان والديانة، وأبرز المعالم السياحية فى كل دولة وأبرز الأكلات الشعبية التى تشتهر بها كل دولة وقيمة الناتج القومى، وعقد بيت ثقافة الشهداء مناقشة لكتاب "الشفاء من الإدمان" تأليف باربرا كوتمان، أوضح فيها الشيخ أشرف الرفاعى أنه يجب على أولياء الامور أن يتفهموا وان يتقبلوا الدور الذى يقومون به في حياة الطفل المدمن ون يعلموا أن الايمان له دور كبير في الشفاء وان يتعلموا كيف يساعدوا ابناءهم على التغلب على مشكلة الادمان.



في الإطار الفني وحرصا علي دعم أطفالنا الموهوبين نظمت مكتبة منشأة سلطان معرض لمنتجات ورشة رسوم أطفال بعنوان "مظاهر الشتاء"، وتضمن مجموعة متنوعة من رسومات الأطفال التي عبروا فيها عن فرحتهم بقدوم فصل الشتاء بمظاهرة المختلفة.