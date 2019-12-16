عقيلة صالح: قطر تموِّل السلاح التركي الذي يدخل ليبيا

كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن مقتل ضباط أتراك في أراضي ليبيا، قائلا إن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى بلاده.



وقال صالح ـ في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أجريت معه في القاهرة- إن "ليبيا منقسمة"، معتبرا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ضعيفة.



وأشار إلى أن السراج استنجد بالأتراك بعد أن ضاق الخناق عليه، معربا عن رأيه في أن الاتفاقات بين تركيا وحكومة السراج "قائمة على الابتزاز".



ووصف صالح مذكرة التفاهم البحرية بين الطرفين بـ "عقد الإذعان، متهما السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده.



وأوضح أن "هناك مدرعات وطائرات تركية في ليبيا تم تدميرها"، وأن ثمة "ضباطا أتراكا قتلوا" هناك، مجددا اتهامه لقطر بالتدخل في شؤون ليبيا.