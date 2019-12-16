المسماري: اتفاقية السراج وتركيا غير دستورية وليست شرعية

شدد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبية، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، على أن اتفاقية حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فايز السراج التي وقعها مع تركيا في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي في المجال البحري، غير دستورية وغير شرعية.



وأشار "المسماري" في مؤتمر صحفي يعقد الآن في مدينة بنغازي، إلى أنه تم إطلاق غارات جوية على مواقع ميليشيات الوفاق فى مصراتة الواقعة غرب البلاد، مضيفًا: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة.



وأكد أن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور فى العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة، وأن عمليات الجيش تتواصل على مدار الساعة، لافتًا إلى أنه تم إسقاط طائرة مسيرة تركية حاولت استهداف الجيش.