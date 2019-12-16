هاني عازر: السيسي شجعني على العودة إلى مصر

قال المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار العلماء، إنه لم يلتفت إلى كلام المعرقلين في حياته، متابعا: "لم أكن أهدر طاقتي وتفكيري فيما يفعله أو يقوله المحبطون".



وأضاف "عازر" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه كان يبذل مجهوده في العمل فقط والسعي إلى النجاح، بدلا من التفكير في رد الإساءة للآخرين.



وأوضح خبير الأنفاق العالمي، أنه غاب عن مصر فترة طويلة استمرت لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2000 وحتى عام 2011، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من شجعه على المجيء إلى مصر، متابعا: "مقابلتي معه أكدت أنه يريد أن يأتي بجميع المصريين حتى يبنوا مصر معه، وهذا ما دفعني إلى العودة إلى مصر".

