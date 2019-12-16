الجيش الليبي: سندمر أي سفينة تركية تدخل المياه الإقليمية

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات البحرية ستدّمر أي سفينة تركية تدخل المياه الليبية الإقليمية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن من مدينة بنغازي.



وأعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قبل أيام، بدء الجيش الليبي تنفيذ عملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات المسلحة المنتشرة بأنحائها.