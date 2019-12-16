هل مخاوف الناس من الذكاء الاصطناعي حقيقية؟

قالت إيجوب فيرونيكا، مستشارة قانونية في الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي مختلف عما يظهر في الأفلام، فهو في الواقع يتعلق بدعم قدرات الإنسان.



مصدر التخوف من الذكاء الاصطناعي



وأضافت خلال لقائها ببرنامج الحياة"، أن خوف الناس من الذكاء الاصطناعي، يأتي تحت تأثير الأفلام السينمائية، وتلك الأفلام تسعى للتشويق والتضخيم لجذب المزيد من المشاهدين، ولا تهتم للحقيقة.



هل يسيطر الذكاء الاصطناعي على البشر؟



مارتن وزوسكي كبير المصممين الألمان في مجال الذكاء الاصطناعي، تحدى واضعي سيناريوهات الأفلام، أن يقدموا شيئًا إيجابيًا عن الذكاء الاصطناعي، لأن ليس فيه تشويق، بينما الواقع أن الذكاء الاصطناعي يقدم مستقبل إيجابي ومبهر، فهو يعمد إلى مساعدة العالم من خلال تطبيق التكنولوجيا.



وقالت خلال لقائها ببرنامج الحياة"، إن الخوف من الذكاء الاصطناعي تحدي ذهني وفكري لكن لا يتعلق بالتاريخ الثقافي.



والتقطت فيرونيكا خيط الحديث، قائلة: "الروبوت لم تصنع لتنافس الإنسان، وإنما لمساعدته، ليؤدي عمله بأكثر حرفية وكفاءة، في الطب والجراحة والزراعة، نحن من نصنع الآلة، ونستطيع وضع الإرشادات التي نراها".

