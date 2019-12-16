"تنسيقية الأحزاب": السيسي أزال الحواجز بين القيادة السياسية والشباب

قال محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أزال الحاجز المتعارف عليه بين القيادة السياسية والشباب، واستفاد من تجربة الحزب الواحد، وتجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في تأهيل الشباب.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مؤتمرات الشباب هي منصة للإبداع، ولتلاقي الأفكار والحضارات.

وتابع أن مؤتمرات الشباب سمحت لهم بالاحتكاك بالقيادات التنفيذية في الدولة، وأعطتهم الأمل ودفعتهم لتخريج كافة طاقاتهم وأفكارهم، منوها إلى أنه قبل أن تنظم النسخة الأولى من مؤتمر شباب العالم، كان يظن الجميع أن هناك إرهاب في مصر، ولكن هذه المؤتمرات صححت هذه الصورة.