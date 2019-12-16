برلماني: النظام القطري أهدر 200 مليار دولار في تنظيم كأس العالم

أكد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن قطر ستتكبد خسائر فادحة جراء تصديها لاستضافة كأس العالم عام 2022 دون أن تكون أهلا لذلك، عن طريق رشاوى وعمولات وشراء ذمم.



ونوه في بيان له اليوم، بما جاء على لسان فهد بن عبدالله آل ثانى، ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، والذي أكد أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 ستؤدى إلى خسائر اقتصادية فادحة تصيب الاقتصاد القطري في مقتل وأن خسائر المنشآت والملاعب وغيرها من التجهيزات ستصل إلى نحو 200 مليار دولار، وكشفه أن السبب الوحيد الذى يجعل النظام القطري يستميت لاستضافة البطولة، هو الرغبة في التفاخر أمام دول الخليج بأنه الأفضل ضمن دول المنطقة العربية وذلك على غير الحقيقة.



وأشار إلى ضرورة أن يستفيق الشعب القطري على جرائم نظامه وتبديده لعشرات المليارات من الدولارات دون طائل، لأنه بعد استضافة البطولة لن يكون لهذه الملاعب والتجهيزات أي فائدة داخل قطر.



ولفت الى أن أمير قطر يقود الدوحة لخراب اقتصادي متعجل وعلى الجميع وقف هدر إمكانات قطر ومقدرات شعبها.