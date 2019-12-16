جونسون يعلن أول اختياراته في التعديل الحكومي

أصبح بمقدور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تطبيق رؤيته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، في أعقاب أفضل فوز يحققه حزب المحافظين في الانتخابات منذ رئاسة مارجريت تاتشر قبل 32 عاما.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤول بريطاني قوله إنه مع الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها جونسون فإن حكومته لن تمنح لأعضاء البرلمان التصويت على تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 يناير 2020.



وأعلن جونسون اليوم الاثنين انضمام نيكي مورجان إلى مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني وإعادة تعيينها وزيرة للثقافة. كما عين سيمون هارت وزيرا جديدا لويلز.