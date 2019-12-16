ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

نظم مركز القرنة بمحافظة الأقصر، الاثنين، برئاسة علاء عبد الجابر ندوة تعريفية لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي من المقرر انطلاقها بالمحافظة خلال عام 2020 ؛ وذلك لشرح آليات التسجيل في المنظومة، والرد على استفسارات وتساؤلات الأهالي.



تضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل- التي تعد نقلة هامة في القطاع الصحي- وأهميتها للمواطنين، ومناقشة ما تحققه المنظومة من فوائد عديدة للمواطن الأقصرى منها تطوير الأداء الصحى للارتقاء بالخدمة، إضافة إلى مجانية الكشف والعلاج، والتعامل من خلال ملف خاص بكل أسرة وبكل فرد من أفراد الأسرة، وشرح جميع تفاصيل المنظومة وأماكن وكيفية التسجيل بالوحدات الصحية المعلنة.



في سياق متصل، شهد رئيس المركز عقد ندوة توعية ضمن فعاليات مبادرة "الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية" داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادى الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم.



وأوضح عبد الجابر أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادى الصحية، كما تتضمن المبادرة تفعيل إجراءات الوقاية، والحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى؛ لمنع أى إصابات جديدة بين المواطنين.



أضاف نائب رئيس المركز حجازى النحاس أن وزارة الصحة أطلقت المبادرة في 2 نوفمبر الماضي حيث من من المقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر الحالي، موضحا أن المبادرة تأتي ضمن فاعليات استكمال مبادرة ١٠٠ مليون صحه لمصر خاليه من فيروس سي.