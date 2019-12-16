الجيش الليبي يتقدم في محور عين زارة جنوب طرابلس

أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي المنذر الخرطوش، مساء اليوم الأثنين، تقدم قوات الجيش في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.



وقال "الخرطوش" في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقدمات ممتازة للقوات المسلحة على مراصد العدو في محيط عمارات مسجد فطرة وعمارة الياجور في عين زارة مع محاولة للحشد لإبعاد الجيش عن المنطقة".



وأفاد بأن سرية م. د كورنت باللواء 73 مشاة، نجحت في استهداف دبابة T55 في طريق بين لاصفاح والنقلية، لافتًا إلى أن اللواء التاسع يستعد لصفحة جديدة بتاريخ الجهاد والنضال من أجل تراب الوطن.



ونوه المسؤول الإعلامي، إلى أن الحديث عن الانتصارات التي حققها الجيش بالـ48 ساعة الأخيرة سيكون في الوقت المحدد من قبل شعبة الإعلام الحربي.