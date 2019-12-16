"التدخل السريع" ينقذ مُسنة من الشارع وينقلها للمستشفى

توجه فريق التدخل السريع المركزى وفريق التدخل المحلى بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، بناء على البلاغ الوارد لفريق التدخل السريع من مديرية أمن الجيزة، وقسم شرطة الدقى الذى يفيد بتواجد سيدة فى العقد الثامن من عمرها تفترش الرصيف أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



وانتقل الفريق ومعهم ضابط بشرطة نجدة قسم الدقى لمكان تواجد السيدة المسنة وتبين أنها "مبروكة ع أ" وتبلغ من العمر 80 عاما وهى من مواليد محافظة الفيوم ولا يوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها وهى تعانى من قرح وكسر بالقدم.



وقام الفريق بالتنسيق مع مستشفى مصطفى محمود لاستقبال المسنة وتوقيع الكشف الطبى عليها وتم حجزها بالمستشفى لحين تماثلها للشفاء ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.