سها سعيد: حرية التعبير لها حدود.. والسب والقذف "مش معارضة"

قالت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن حرية التعبير تستخدم أحيانا ضد الدولة المصرية، والبعض يروج في الإعلام الخارجي بوجود مشاكل في حقوق الإنسان بمصر.

وشددت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، على ضرورة وجود حدود لحرية التعبير وعدم استخدامها من قبل البعض لمهاجمة الدولة المصرية.

ولفتت "سها"، إلى أن السب والقذف وترويج الشائعات يستخدمه بعض الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى حرية التعبير.