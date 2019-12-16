طلب إحاطة للحكومة بشان عجز هيئة النقل العام في حلوان

تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن حلوان، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه لوزير النقل بشأن عجز هيئة النقل العام في مدينة حلوان.



وأكد أنه رغم كل محاولات التطوير التى تسعى إلى تقليل التكدس المروري فى شوارعها، تظل مدينة حلوان تعانى من الاختناقات المرورية، فالشوارع تكون مغلقة وبعض وسائل النقل تتعطل.



وطالب نائب حلوان، بخلق محاور مرورية جديدة، وتطوير أسطول هيئة النقل العام، بتحديث الأتوبيسات، ودخول دفعات جديدة الخدمة، تغنى عن تعطل القديمة، ووقوفها المتكرر بالشوارع، معلقًا: "هذا التطوير لم يشهده الأسطول منذ ثلاثين عاما، ورفع كفاءة وإعادة تطوير العديد من الطرق والمحاور والكبارى لتيسير حركة السير على المواطنين.