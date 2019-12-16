محمد غنيم: المعارضة "مش وظيفة".. والدولة تدعم الشباب وتستمع إليهم

قال محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب إرادة جيل، إن التنسيقية هي "منصة حوارية" تجمع مختلف الأيدلوجيات تحت شعار "العمل الجماعي هو الأهم".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الفترة السابقة قبل تأسيس التنسيقية كان كل حزب يعمل منفردا، لافتا إلى أن شباب التنسيقية يناقشوا كل القضايا ويقدموا حلول لمشاكل المجتمع، ويشاركوا في مختلف المحافل.

وأكد "غنيم"، أن المعارضة "مش تصدير لمشاكل"، ولكن تقدم حلول أيضًا تساعد على تقدم البلد، متابعا: "لأول مرة نشهد تعيين نواب محافظين من المعارضة، وده دليل أن الدولة والقيادة السياسية تدعم المعارضة وترى أنها جزء من الدولة".

وشدد على أن المعارضة ليست وظيفة، ولكنها مسئولية، وعلى الجميع أن يقدم الحلول وليس طرح المشاكل فقط.