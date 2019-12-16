"التعليم" تعلن ضوابط امتحان الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، ضوابط تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه بالنسبة للطلاب الذين سيؤدون الاختبار ورقيًا، تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (يناير 2020) في الفترة المسائية (وفقًا لجدول الامتحان المعتمد) لطلاب الصف الأول الثانوي وطبقًا للمواصفات التي أصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.



وأشارت الوزارة الى أنه تم تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان فنية لإعداد الامتحانات وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الذي عُقد بين مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة والموجهين العموم ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإعداد الامتحانات.



وقالت إنه تم تحديد عدد الأسئلة وأنواعها للصف الأول الثانوي، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤالا (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالًا (23 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالا ً (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعها اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤالا اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤالا اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والتاريخ 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالًا اختيار من متعدد.



وبالنسبة للاختبارات الإلكترونية، تُعقد في الفترة الصباحية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصلية.



كما حددت الوزارة عدد الأسئلة وأنواعها للصف الثاني الثانوي، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤالا (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالًا (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالًا (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤال اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤال اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤال اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤال اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالًا (15 علم نفس، و15 اجتماع)، وتطبيقات رياضية 30 سؤالًا (15 استاتيكا، 15 هندسة).