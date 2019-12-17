محمد صبحى: أجهز لمسرحية جديدة من بطولة سميحة أيوب

عبر الفنان محمد صبحي عن سعادته بالنجاح الذي يحققه يوميًا من خلال عرضه المسرحي "أنا والنحلة والدبور"، والذي يعرض في مسرح "مدينة سنبل"، بالتزامن مع عرض مسرحية "خيبتنا".





وقال "صبحي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه خلال الفترة المقبلة سوف يعلن عن التفاصيل الكاملة الخاصة بمسرحية "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، مشيرًا إلى أن تجهيزها بدأ منذ عام، قائلًا: "لازم ترجع للمسرح لأنها قيمة ماينفعش تتساب".



