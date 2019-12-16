أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة









قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لديها مسار فيما يتعلق بسد النهضة، لافتًا إلى أنه لو لم نصل لاتفاق في 15 يناير المقبل، فإنه سيكون هناك طرف رابع كوسيط.ورد الرئيس السيسي، على أحد الأسئلة خللا لقائه مع الإعلام الأجنبي، حول التصريح المنسوب إلى رئيس الوزراء الإثيوبى بتجييش مليون شخص للحرب دفاعًا عن سد النهضة، أنه يجب أن يعي الجميع أن مواردنا لا تهدر فى اقتتال، بل تنفق فى التنمية، مشيرًا إلى أن تجنيد مليون شخص يكلف مليارات الدولارات قائلا: "إنت مش بتدور على تنمية؟، هتعمل سد وتنمية ولا هتصرف على حرب؟.