حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تتخلص من بعض الأمور المزعجة وتشعر بأن الوقت قد حان للاهتمام بنفسك ومحيطك، وترغب في الترفيه عن النفس وممارسة هواية جديدة.



عاطفيًا: تتغلب بحكمتك على مأزق مفاجئ بسبب عدائيتك تجاه الشريك، وهذا ما سيدفعه إلى التخلي عن الحسم سريعًا.



صحيًا: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزًا عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.