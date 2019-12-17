حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعًا جديدًا وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم.



عاطفيًا: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه.



صحيًا: قد تمرّ بأزمة صحية عابرة تقرر بعد المعافاة منها الانكباب على ممارسة الرياضة باستمرار.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.