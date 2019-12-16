غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

يعرض قصر السينما، غدًا الثلاثاء، فيلم" اخر الرجال المحترمين"، ضمن أسبوع أفلام المخرج الكبير الراحل سمير سيف، وذلك في الثامنة مساءً.



آخر الرجال المحترمين من تأليف وحيد حامد، ومن إنتاج عام 1984، وبطولة نور الشريف وأحمد راتبو بوسي وعلي الشريف عن أستاذ فرجاني الذي يصطحب تلاميذه في رحلة من الصعيد إلى حديقة الحيوان ولكن يفقد طفلة أثناء انشغال المشرفين عنها حيث تحتفظ بها امرأة كابنه لها من بعد فقدانها لابنتها.



إضافة لمحاولة تعريف المجتمع المصري من خلال مفاهيم بسيطه ومشاعر مختلفة نجد الفنان يحاول أن ينقد المجتمع المصري بسلبياته؛ مثل قضايا الثار والتخاذل والفقر، وبالرغم من كل هذه المحاورات المصرية البحتة إلا أن الفنان نور الشريف يقدم الحل في بعض كلما بسيطة في نهاية الفيلم "الإنسان هو الإنسان الخير الاصل فيه والشر هو اللى دخيل عليه".