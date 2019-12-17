حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: بانتظارك فرص جديدة واحتفالات ودعوات للمشاركة في مؤتمرات يشارك فيها كبار رجال الأعمال والشركات العالمية.



عاطفيًا: تحمل عشقًا سريًّا لشخص لا يعرف عن الأمر شيئًا أو تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك إلى الأسوأ.



صحيًا: تفادي الاختلاط بأشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.