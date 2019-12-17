بهذه الطريقة.. تخلصى من بقع البشرة

تعاني بعض الفتيات من البقع الداكنة بالبشرة واختلاف درجات لونها وعدم تجانسها، وذلك بسبب أشعة الشمس أو الأتربة وغيرها من العوامل الجوية التي يمكن أن تتسبب في عدم توحد لون البشرة.



ويمكن التخلص من هذه البقع وتوحيد لون البشرة وإعادة نضارتها بطريقة طبيعية بحسب "BEST PRODUCT".



القرفة:

للقرفة فوائد عدة في قدرتها على آنقاص الوزن أو علاج ألام البطن، وكذلك توحيد لون البشرة لقدرتها على تقشير الوجه والتخلص من التصبغات والأسمرار.



وتحضر القرفة كمقشر للوجه عن طريق خلط القرفة المطحونة مع ملعقة من العسل الأبيض، إذا كانت بشرتك دهنية.



أما إذا كنتِ من ذوات البشرة الجافة فملعقة من القرفة مع زيت جوز الهند يمكنها معالجة بشرتك.



وللبشرة العادية فيطبق ماسك القرفة مع الزبادي، وتوزع على الوجه مع زيادة التركيز على الأماكن الغامقة في الوجه، وتترك لمدة 20 دقيقة ثم تشطف بالماء الفاتر، وللحصول على نتيجة سريعة فيجب أن يقرر المقشر 4 مرات أسبوعيًا.



فوائد القرفة المختلفة:

للقرفة فوائد عدة منها تقليل الالتهاب ومكافحة الجراثيم، حيث إنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية، تلك الخاصية التي تجعل من القرفة غذاءً فاعلًا في التقليل من أعراض الالتهابات.



وتمنع القرفة من تكتل كرات الدم الحمراء أكثر من اللازم داخل الأوعية الدموية، فيتحول الدم إلى لزج جدا والزيوت الموجودة داخل القرفة تمنع هذا "التكتل" غير المرغوب للكرات الحمراء.