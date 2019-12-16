غادة طلعت: فخورة بـ"المحاكمة" أمام السيسي على مسرح شباب العالم

أعربت الفنانة غادة طلعت، عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية "المحاكمة" على مسرح منتدى شباب العالم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت غادة في تصريحات لـ"الدستور": "المحاكمة عمل عالمي تحت إخراج القدير العظيم خالد جلال، حيث أنه أدار بعدم وجود مساحة للخطأ، وفخورة بمشاركتي ضمن فريق العمل".



وأضافت أن المسرحية محاكمة لبابا نويل لأنه لم يذهب للأوطان التي دمرتها الإرهاب والمجاعات، كما أنها تتحدث عن الرموز الوهمية التي تدفع الناس للحروب والنضال المزيف.



وأشارت إلى أن المسرحية إنسانية ١٠٠٪ لكنها لا تخلو من السياسة، مضيفة: "نعمل لمدة أسبوعين لإخراج المسرحية بهذا الشكل بقيادة المخرج الكبير خالد جلال، وتعلمت منه الكثير".



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء يوم السبت، النسخة الثالثة من المنتدى، وشهد الحفل الافتتاحى إطلاق أغنية "الحضارة يعنى مصر" التى تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتى تم التركيز عليها منذ العام الماضى 2018، وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى فى نسخته الثالثة 2019.



المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.



وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة، وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ٢٠١٧.

