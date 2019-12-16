"الأعلى للإعلام" ينعي الكتاب الصحفي محمود صلاح

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي محمود صلاح، رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 69 عامًا.



وشيّع أصدقاء وأقارب الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح، رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث الأسبق، جثمانه مساء اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بحضور نخبة من كبار الصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفي ممدوح الصغير.



ويعد محمود صلاح أحد أشهر صحفيي الحوادث في مصر، وأحد مؤسسي جريدة أخبار الحوادث، وكان معروفًا في الوسط الصحفي بأنه أحد أسطوات مهنة صاحبة الجلالة بمغامراته الصحفية العديدة والتي كانت من أبرزها خطورة النقاب في الجامعات المصرية وظاهرة التسول التي ازدحمت بها شوارع المحروسة حيث تقمص في الظاهرتين دور فتاة جامعية ترتدي النقاب ونجح في دخول جامعة القاهرة، كما لبس زيًا لأحد عمال القمامة ليكشف حصيلة ما يتقاضاه هؤلاء في سبيل استدرار عطف المواطنين.



كما خاض الكاتب الصحفي الكبير، خلال مسيرته الصحفية العديد من المغامرات، أبرزها تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر، مثل الخُط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة وتميز بأسلوبه الشيق والفريد في سرد الحادث والوقائع التي كان ينفرد بنشرها، وكوّن لنفسه جمهورًا خاصًا، كان يتابع كتاباته بشغف.