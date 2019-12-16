"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث نظم نادى أدب قصر ثقافة سوهاج ندوة شارك بها كوكبه من الشعراء جميل عبد الرحمن، عشرى عبد الرحيم، رمضان عبد اللاه، عبد الناصر عبد المولى، كما حفلت الندوة بإبداعات الشباب، وأدارتها الشاعرة جيهان شعيب، وذلك بقاعه النادى بالقصر.



كما بدأ قصر ثقافه سوهاج، بالتعاون مع الشباب والعمال بالفرع، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بقاعه نادى الأدب بالقصر، تضمن الحفل محاضره بعنوان "حركات الإعراب وأثرها فى الرسم العثمانى للمصحف الشريف" ألقاها علاء الدين عبد العال، وتحدث عن أنواع الخط المستخدم فى كتابة ما يوحى على النبى، وهو الخط المكى والمدنى حتى ولايه عثمان بن عفان الذى أمر بجمع المصحف وكتابته بالخط العثمانى الموجود عليه الان، كما تناول فى حديثه أشكال وحركات الاعراب، بالإضافة إلى أسباب وضع النحو وهى وقاية اللسان العربى والحفاظ على لغة القران لصعوبة إصلاحه، بجانب تنفيذ ورشة للخط العربى للفنان عادل مطاوع وتدريب الطالبات على الخط، الى جانب لقاء شعري للشاعر أوفى عبدالله الأنور.



نفذ نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر للرواد ورشة للتدريب على برنامج word 2016 تدرب خلالها الرواد على برنامج الكتابة وكيفية تنسيق الصفحة، تدريب محمد أحمد زكي بقاعه النادى بالقصر، كما قدم نادى سينما الأطفال بالقصر فيلم" أمير ورحله الأساطير".