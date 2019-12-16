ارتفاع أسعار النفط.. "برنت" بـ65.51 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم، إلى أكثر من 1% بعد أن كسر خام "برنت" حاجز الـ65 دولار لأول مرة منذ 100 يومًا، وذلك بسبب التطورات التجارية الإيجابية بين أكبر اقتصادين فى العالم.



وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير أكثر من 1% ليسجل 65.51 دولار للبرميل، كما سجل سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة تزيد عن 1.5% مسجلًا 60.21 دولار للبرميل.



وتأتي مكاسب النفط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين وهو ما أكدته بكين قبل ذلك.



ونص اتفاق التجارة في المرحلة الأولى الذي يتضمن إلغاء التعريفات الجمركية على البضائع الصينية على مراحل، حيث أكد الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم تخفيض بعض الرسوم وقال إن الجولة المقبلة من المحادثات ستبدأ على الفور.