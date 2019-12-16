الباز: ما يحدث في البلد يعكس رغبة الدولة في الاستفادة من طاقات الشباب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهيئة الوطنية للتدريب هدفها إعداد كوادر شبابية قادرة على التقدم بالبلد، والمشاركة الفعالة.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن نواب المحافظين خرجوا من البرنامج الرئاسي وتلقوا تدريبات في الهيئة الوطنية للتدريب، وهذا يؤكد نجاح التجربة.

وأكد "الباز"، أن إرضاء الشباب صعب، ولكن ما يحدث الآن في شرم الشيخ وفي كل المؤتمرات الشبابية يؤكد رغبة الدولة في الاستفادة من طاقات شباب مصر.