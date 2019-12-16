وزير النقل يبحث مع "هواوي" التعاون المشترك في تطوير أنظمة الاتصالات

التقى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، وفد شركة "هواوي" العالمية المُتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في تطوير أنظمة الاتصالات في قطاعات النقل المختلفة.



في بداية اللقاء أكد وزير النقل، الاهتمام الكبير بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إطار التحول الرقمي والاتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات الوزارة لأثره الإيجابي في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أكبر عائد وتقديم مستوى خدمة جيد.



واستعرض وفد هواوي بعض المشروعات التي يقوم بها في قطاع النقل في مصر، مؤكدًا أنه سيتم دراسة كافة مشروعات النقل التي يُمكن الدخول في المنافسة على تنفيذها خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد بمصر، وفي ظل ما يشهده قطاع النقل في مصر من طفرة كبيرة، كما أبدى الوفد استعداده للتعاون مع وزارة النقل في تدريب العاملين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا الاتصالات المستخدمة في قطاع النقل.



وأشار وزير النقل إلى أن هذا التعاون يمكن تطبيقه في المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد من خلال إضافة مادة خاصة بتكنولوجيا الاتصالات للمواد التي يتم تدريسها بالمعهد (بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، على أن يقوم بتدريسها خبراء من هواوي لثقل الخبرات العلمية لطلبة المعهد في هذا المجال، بالإضافة إلى قيام هؤلاء الخبراء بتدريب الكوادر الفنية الحالية وطوائف التشغيل المختلفة على تكنولوجيا ونظم الاتصالات الحديثة خاصة أن العنصر البشري يعتبر من أهم عوامل نجاح منظومة النقل.