-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يبحث مع "هواوي" التعاون المشترك في تطوير أنظمة الاتصالات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:30 م
وزير النقل
وزير النقل
علا غزال
طباعة
التقى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، وفد شركة "هواوي" العالمية المُتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في تطوير أنظمة الاتصالات في قطاعات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل، الاهتمام الكبير بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إطار التحول الرقمي والاتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات الوزارة لأثره الإيجابي في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أكبر عائد وتقديم مستوى خدمة جيد.

واستعرض وفد هواوي بعض المشروعات التي يقوم بها في قطاع النقل في مصر، مؤكدًا أنه سيتم دراسة كافة مشروعات النقل التي يُمكن الدخول في المنافسة على تنفيذها خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد بمصر، وفي ظل ما يشهده قطاع النقل في مصر من طفرة كبيرة، كما أبدى الوفد استعداده للتعاون مع وزارة النقل في تدريب العاملين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا الاتصالات المستخدمة في قطاع النقل.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا التعاون يمكن تطبيقه في المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد من خلال إضافة مادة خاصة بتكنولوجيا الاتصالات للمواد التي يتم تدريسها بالمعهد (بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، على أن يقوم بتدريسها خبراء من هواوي لثقل الخبرات العلمية لطلبة المعهد في هذا المجال، بالإضافة إلى قيام هؤلاء الخبراء بتدريب الكوادر الفنية الحالية وطوائف التشغيل المختلفة على تكنولوجيا ونظم الاتصالات الحديثة خاصة أن العنصر البشري يعتبر من أهم عوامل نجاح منظومة النقل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب في أبوتشت

منذ حوالي 14 ساعة

فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصور

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

image description

داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات خلال رحلته إلى مصر

image description

تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

في 60 دقيقة فقط.. الجيش يسجل 3 أهداف في الزمالك

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى

بالصور.. السيسي يتفقد معرض "التضامن الاجتماعي" بشرم الشيخ

انتصار السيسي: كلمات الطفل زين محارب السرطان كانت ملهمة لنا جميعا

منوعات

بالصور.. 5 ناطحات سحاب حطمت الأرقام القياسية

بالصور.. أسرع 5 سيارات فى أمريكا

كراسي ذاتية التحكم لأصحاب الهمم بمطار أبوظبي

73 قتيلا ضحايا الحصبة في ساموا

كشكول

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

سبع: إنشاء مركز تدريبي لبنك المعرفة المصري بجامعة طنطا

قيادات الأزهر والكنيسة يشاركون فى إفتتاح المؤتمر الدولى لـ"دراسات" الإسكندرية

"التعليم" ترسل خطابًا بمواصفات امتحانات الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

غدًا.. تطوير البحث العلمي في مركز إبداع الإسكندرية

"ساويرس الثقافية" تعلن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة

صفحتنا ع الفيس بوك