الباز: منتدى شباب العالم يعكس الصورة الحقيقية لمصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مؤتمرات الشباب أصبحت فرصة أمام الجيل الجديد للتعبير عن رأيه وطرح أفكاره أمام الرئيس للاستفادة منها.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الأمور بدأت تستقر في مصر بعد 2016، ولذلك فكر الرئيس في حل مشكلة الشباب بالتواصل معهم بشكل مباشر.

وتابع: "كان الهدف من مؤتمرات الشباب هو جمع عدد كبير من الشباب في ملتقى واحد، لطرح أفكارهم والاستفادة منها".

وأكد "الباز"، أن منتدى شباب العالم يعكس الصورة الحقيقية لمصر، منوها أن الشباب يأتون من كل دول العالم ويطرحوا أفكارهم ويتعرفوا بشكل أفضل على ما يدور في البلد.