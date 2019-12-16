ضبط محاولة تزوير مستندات للإفراج عن مستلزمات طبية بجمارك الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات بجمارك الإسكندرية، من ضبط محاولة تلاعب وتزوير في المستندات للإفراج عن مستلزمات طبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة الصيدلة رقم ١٢٧لسنة ١٩٥٥وقانون الجمارك رقم ٦٦لسنة ١٩٦٣ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨لسنة ١٩٧٥.



توافرت معلومات لإدارة مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الغربية، مفادها قيام شركة (ط.ل) للاستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول البيان الجمركي ٣٠٥٩ لسنة ٢٠١٦ بوليصة شحن رقم 6019212 قادمة من هولندا على الباخرة شبرت بعدد ٧ طرد بها ١٥٨٢ دعامة طبية من لدائن لزوم القلب بموافقات طبية مزورة منسوب صدورها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية والإفراج الطبي بميناء الإسكندرية.



وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد صدقي مدير الإدارة وسمير أمين مدير التعريفة وهاني أبو زيد، وصالح حميدة وأحمد فاروق وأحمد الشرشابي مفتشي المكافحة لدراسة المستندات المقدمة ومخاطبة الإفراج الطبي والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية عن صحة الموافقات الطبية المنسوب صدورها إليهم وأفادت بأن هذه الموافقات مصطنعة وغير صحيحة، وبلغت إجمالي التعويضات المستحقة 774934 جنيه.



وقرر هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٩ مكافحة.